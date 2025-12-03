Banjir dan Longsor Sumut, 4 Jenazah Wanita Ditemukan di Desa Sibalanga

JAKARTA - Tim SAR Gabungan kembali menemukan empat korban tewas akibat tanah longsor di Desa Sibalanga, Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Empat korban ditemukan dalam operasi SAR.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan, Hery Marantika mengungkapkan identitas keempat korban. Yaitu Nita (23), Nurhayanti Nat (24), Yolanda (23) dan Erna (45).

"Empat korban berhasil ditemukan dalam rentang waktu pencarian mulai pagi hingga sore hari," ujar Hery dalam keterangannya dikutip, Rabu (3/12/2025).

Hery menjelaskan, setiap korban yang ditemukan langsung dievakuasi ke titik aman dan langsung menjalani proses identifikasi.

Dia melanjutkan, saat ini di lokasi kejadian material longsor masih sangat tebal dan menghambat operasi SAR. Belum lagi, wilayah tersebut juga masih berpotensi mengalami longsor susulan.

"Namun semangat personel tidak pernah surut. Berkat sinergi Tim SAR Gabungan, hari ini kita kembali menemukan empat korban. Semua telah dievakuasi dan diserahkan kepada pihak terkait untuk proses lebih lanjut," tutur dia.

Adapun Tim SAR Gabungan juga memperluas sektor pencarian dengan membagi tim ke beberapa zona. Hal ini dilakukan untuk mencari korban-korban lain yang dilaporkan hilang.

"Seluruh unsur SAR akan kembali melanjutkan pencarian dengan memperluas area penyisiran. Kami berkomitmen untuk menemukan seluruh korban yang masih dinyatakan hilang dengan tetap mengutamakan keselamatan personel," tutup Hery.