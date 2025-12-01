Soal Kayu Gelondongan di Banjir Sumut, Mendagri: Harus Diinvestigasi!

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menanggapi terkait beredarnya video kayu gelondongan yang terseret arus banjir di Sumatera Utara (Sumut).

Fenomena tersebut memicu dugaan illegal logging yang memicu banjir dan longsor di berbagai wilayah. Namun Tito menegaskan, bahwa pemerintah belum dapat menarik kesimpulan sebelum ada data resmi dan hasil penyelidikan aparat hukum.

Ia menekankan , pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam memberikan pernyataan sebelum fakta lapangan diverifikasi.

"Soal kayu gelondongan, saya jujur aja belum tahu jawabannya. Ada yang berkembang bahwa itu katanya illegal logging, ada juga yang itu katanya kayu yang sudah lapuk," kata Tito di Kantor Kemendagri, Senin (1/12/2025).