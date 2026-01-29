Polri Terjunkan 283 Taruna Akpol Bantu Pemulihan Pascabanjir Aceh Tamiang

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengerahkan 283 taruna/taruni Akademi Kepolisian (Akpol) ke wilayah terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Mereka diterjunkan dalam Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardus) 2026.

Danyon Taruna TK 3 Akpol AKBP Evon Fitrianto menjelaskan 283 taruna bersama 85 anggota aktif dikerahkan ke lokasi bencana untuk membantu percepatan pemulihan daerah terdampak banjir dan longsor di Aceh Tamiang. Hal ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Program Pemerintah Bapak Presiden Prabowo terkait pemulihan Aceh pascabencana memang membutuhkan tenaga di sini,” kata Evon, dikutip Kamis (29/1/2026).

Lebih lanjut, Evon menjelaskan Latsitardus diarahkan kepada taruna/taruni Akpol 2026 untuk terjun langsung ke wilayah terdampak bencana agar masyarakat bisa kembali beraktivitas. “Sehingga kegiatan Latsitardus kita diarahkan ke Aceh Tamiang, dengan harapan mempercepat pemulihan dan rehabilitasi warga masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, para taruna diterjunkan ke wilayah terdampak bencana untuk melaksanakan misi kemanusiaan, pemulihan infrastruktur, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat.