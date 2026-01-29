Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Terjunkan 283 Taruna Akpol Bantu Pemulihan Pascabanjir Aceh Tamiang

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |14:38 WIB
Polri Terjunkan 283 Taruna Akpol Bantu Pemulihan Pascabanjir Aceh Tamiang
Polri terjunkan 283 Taruna Akpol bantu pemulihan pascabanjir Aceh Tamiang (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengerahkan 283 taruna/taruni Akademi Kepolisian (Akpol) ke wilayah terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Mereka diterjunkan dalam Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardus) 2026.

Danyon Taruna TK 3 Akpol AKBP Evon Fitrianto menjelaskan 283 taruna bersama 85 anggota aktif dikerahkan ke lokasi bencana untuk membantu percepatan pemulihan daerah terdampak banjir dan longsor di Aceh Tamiang. Hal ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Program Pemerintah Bapak Presiden Prabowo terkait pemulihan Aceh pascabencana memang membutuhkan tenaga di sini,” kata Evon, dikutip Kamis (29/1/2026).

Lebih lanjut, Evon menjelaskan Latsitardus diarahkan kepada taruna/taruni Akpol 2026 untuk terjun langsung ke wilayah terdampak bencana agar masyarakat bisa kembali beraktivitas. “Sehingga kegiatan Latsitardus kita diarahkan ke Aceh Tamiang, dengan harapan mempercepat pemulihan dan rehabilitasi warga masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, para taruna diterjunkan ke wilayah terdampak bencana untuk melaksanakan misi kemanusiaan, pemulihan infrastruktur, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/338/3198275/banjir-en6J_large.jpg
Banjir Terjang 6 Kecamatan di Bekasi, Ketinggian Air 1,5 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/338/3198258/banjir-pjS4_large.jpg
Banjir, Truk Satpol PP Disulap Jadi Transportasi Dadakan di Jalan Letjen Suprapto Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/338/3198223/jalan_letjen_suprapto_cempaka_putih_banjir-UFeH_large.jpg
Jalan Letjen Suprapto Cempaka Putih Terendam Banjir, Ketinggian Air 40 Cm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/338/3198199/viral-2WbY_large.jpg
Tolong! Belasan RT di Jakarta Terendam Banjir Imbas Luapan Kali Ciliwung Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/338/3198203/viral-Qht2_large.jpg
Viral Sirine Kali Bekasi Berbunyi Rabu Malam, Warga Panik Berlarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/338/3198149/banjir_di_kebon_pala-VKld_large.jpg
Sempat Surut, Permukiman di Kebon Pala Jaktim Kembali Terendam Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement