Bencana di Sumut, Menteri LH Deteksi 8 Perusahaan Aktivitas Tambang-Sawit di Hulu DAS Batang Toru

JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan ada delapan perusahaan yang beraktivitas di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut). Delapan korporasi itu memiliki kegiatan mulai dari tanaman industri, tambang emas, hingga lahan sawit.

“Saya mencatat ada delapan entitas di sana, mulai dari perusahaan tanaman industri, kemudian perusahaan tambang emas, kemudian perkembangan sawit,” ujar Faisol saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).

Menurutnya, aktivitas delapan korporasi itu berdampak memperparah banjir yang melanda Tapanuli Selatan. “Ada delapan yang berdasarkan analisa citra satelit kami berkontribusi memperparah hujan ini,” ucap Faisol.

Kendati Faisol tak ingin langsung mengambil langkah tegas lebih dulu. Ia menyampaikan pihaknya tengah mengkaji kerusakan yang timbul akibat aktivitas delapan korporasi tersebut.

“Dan saya sudah minta Deputi Gakkum untuk melakukan langkah-langkah cepat dan terukur,” tegas Faisol.

Menurutnya, harus ada pihak yang bertanggung jawab dalam insiden banjir yang merenggut banyak korban jiwa ini. “Ini kan memang harus ada yang tanggung jawab berkait dengan bencana ini,” ucap Faisol.

(Arief Setyadi )