Tim SAR Temukan Korban Longsor di Proyek PLTM Aek Sibundong Tapanuli Utara

JAKARTA - Tim SAR gabungan menemukan satu korban tanah longsor di area Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Kecamatan Aek Sibundong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Korban ditemukan pada Sabtu (29/11/2025).

1. Korban Longsor Ditemukan

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan, Hery Marantika menjelaskan, korban yang ditemukan bernama Anggiat Sahat Manalu (36).

"(Korban) ditemukan tak jauh dari lokasi dan berada di bawah bangunan yang runtuh. Korban kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga melalui unsur terkait," ujar Hery dalam keterangannya, Minggu (30/11/2025).

Dengan demikian, tersisa dua korban lainnya yang diduga merupakan pekerja, masih dinyatakan hilang di area tersebut. Pencarian terhadap 2 korban akan dilanjutkan hari ini.

"Tim terus melanjutkan pencarian dua korban yang masih dinyatakan hilang dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan di area lereng yang masih berpotensi bergerak," tuturnya.

Tim SAR gabungan yang terlibat terdiri atas Basarnas Medan, TNI–Polri, BPBD, Pemerintah Daerah setempat, pihak PLTM, dan potensi SAR lainnya. Sejumlah alat ringan dan ekskavator juga dikerahkan untuk membantu pencarian.