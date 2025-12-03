Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Jalur Darat Terputus, Pangdam Iskandar Muda Kirim Helikopter Droping Logistik ke Kota Langsa

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |07:05 WIB
Jalur Darat Terputus, Pangdam Iskandar Muda Kirim Helikopter Droping Logistik ke Kota Langsa
Pangdam Iskandar Muda Kirim Helikopter Droping Logistik ke Kota Langsa
A
A
A

BANDA ACEH — Kodam Iskandar Muda membawa bantuan logistik berisi makanan serta obat-obatan bagi warga yang terdampak bencana di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. TNI menggunakan Helikopter MI-17 V5 bernomor registrasi HA-5157 dari Lanud Sultan Iskandar Muda.

Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, mengatakan, pengiriman logistik ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab Kodam IM dalam mendukung pemerintah daerah mempercepat penanganan bencana di Aceh.

Ia menegaskan bahwa prajurit TNI selalu siap memberikan bantuan kapan saja masyarakat membutuhkan.

“Pengiriman hari ini merupakan bagian dari upaya berkesinambungan Kodam IM untuk memastikan kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi. Kami akan terus memantau kondisi di wilayah terdampak dan menambah bantuan bila diperlukan,” ujar Pangdam Iskandar Muda, Rabu (3/12/2025).

Pengoperasian menggunakan helikopter merupakan aksi langkah cepat merespons kebutuhan masyarakat yang masih kesulitan akibat sejumlah jalur darat terputus dan distribusi logistik yang terbatas di beberapa wilayah terdampak.

Helikopter MI-17 V5 dipilih karena kemampuannya menjangkau area sulit serta kapasitas angkutnya yang besar, sehingga dianggap paling efektif untuk misi bantuan jarak menengah.

Adapun bantuan dengan total berat 1,5 ton tersebut meliputi paket makanan siap konsumsi Eprokal, vitamin, obat-obatan penting, dan perlengkapan pendukung kesehatan. Seluruh logistik telah dipersiapkan oleh personel Kodam IM agar dapat segera disalurkan begitu tiba di Langsa.

 

Telusuri berita news lainnya
