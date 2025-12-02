TNI AU Terjunkan 90 Helibox Bantuan ke Korban Bencana Aceh Tamiang

ACEH TAMIANG — Pesawat angkut CN-295 TNI Angkatan Udara dengan nomor registrasi A-2904 kembali melaksanakan misi kemanusiaan dengan menjatuhkan bantuan melalui metode airdrop di Kecamatan Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Selasa (2/12/2025). Wilayah tersebut masih terdampak bencana dan mengalami keterbatasan akses logistik.

Sebanyak 90 helibox berisi kebutuhan darurat diterjunkan di Drop Zone (DZ) Lapangan Bima. Operasi ini melanjutkan pengiriman bantuan serupa yang sehari sebelumnya dilakukan di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, menggunakan pesawat yang sama.

Helibox merupakan kemasan bantuan yang dirancang agar dapat berputar saat dilepaskan dari udara sehingga kecepatan jatuh melambat dan paket mendarat dengan lebih aman. Metode ini memungkinkan distribusi logistik dilakukan secara cepat dan efektif ke wilayah yang sulit dijangkau lewat jalur darat.

Kadispenau Marsma TNI I Nyoman Suadnyana menyatakan TNI AU terus memaksimalkan dukungan udara guna mempercepat penyaluran logistik bagi warga terdampak bencana. “TNI AU berupaya memastikan suplai kebutuhan pokok tetap berjalan hingga akses darat kembali dapat dilalui,” ujarnya.

(Arief Setyadi )