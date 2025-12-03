Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Akses Darat Mulai Terbuka, Seskab Teddy: Pemerintah Kirim Truk BBM dan Alat Berat ke Aceh Tamiang

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |06:53 WIB
Akses Darat Mulai Terbuka, Seskab Teddy: Pemerintah Kirim Truk BBM dan Alat Berat ke Aceh Tamiang
Pemerintah Kirim Truk BBM dan Alat Berat ke Aceh Tamiang
A
A
A

JAKARTA — Penanganan bencana banjir di Aceh Tamiang terus dipercepat. Sejumlah kendaraan pengangkut bahan bakar minyak (BBM) dan alat berat dari Pertamina, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Kementerian Perhubungan telah bergerak dari Medan menuju wilayah terdampak.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa akses untuk pasokan logistik menjadi prioritas utama pemerintah guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.

“Dorongan BBM dan alat berat dari Pertamina, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan dalam perjalanan dari Medan menuju Aceh Tamiang. Akses jalur darat semakin hari harus semakin bisa dilalui,” ujar Seskab Teddy dalam akun resmi Sekretariat Kabinet, dikutip, Rabu (3/12/2025).

Video dari udara memperlihatkan deretan truk BBM, truk logistik, dan kendaraan berat lainnya antre melewati jalur yang masih terendam, menggambarkan tingginya tantangan distribusi bantuan ke daerah yang menjadi salah satu pusat dampak banjir di Aceh.

Upaya pembukaan akses menjadi fokus utama pemerintah, mengingat jalur darat merupakan rute kritis untuk mobilisasi bantuan dan evakuasi warga.

 

