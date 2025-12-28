Jembatan Krueng Tingkem Dibuka, Akses ke Banda Aceh Kembali Terhubung Usai Banjir Bandang

JAKARTA - Jembatan darurat Krueng Tingkem di Kabupaten Bireuen, Aceh, dibuka setelah sempat terputus sejak 27 November 2025 akibat banjir bandang. Saat ini, akses nasional menuju Banda Aceh kembali terhubung.

Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rakhman Taufik mengatakan, pekerjaan pembangunan telah dimulai sejak 9 Desember 2025 melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk TNI AD.

‘’Sebagai jembatan panel darurat, terdapat sejumlah pembatasan yang wajib dipatuhi pengguna jalan. Kapasitas beban maksimal jembatan tersebut hanya 30 ton, dengan ruang bebas vertikal atau clearance setinggi empat meter karena posisinya berada di atas jembatan eksisting,’’ ujar Rakhman Taufik, Minggu (28/12/2025).

“Kami mohon masyarakat tidak beriringan dan tidak berhenti di atas jembatan panel darurat ini,” sambungnya.

Sementara, untuk mendukung keselamatan lalu lintas, pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat serta Satuan Lalu Lintas setempat untuk pemasangan rambu dan peringatan.

Rakhman juga memastikan pembangunan jembatan permanen akan dilakukan secara paralel dengan pengoperasian jembatan darurat. Saat ini, Kementerian PUPR tengah melakukan penelitian tanah serta penyusunan detail engineering design (DED).