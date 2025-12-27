Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Wakapolri Fokus Pemulihan Aceh Tamiang, Kendaraan hingga Jembatan Jadi Prioritas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |16:55 WIB
Wakapolri Fokus Pemulihan Aceh Tamiang, Kendaraan hingga Jembatan Jadi Prioritas
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo (foto: dok ist)
JAKARTA – Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, bahwa Polri saat ini memfokuskan upaya pemulihan di wilayah Aceh Tamiang pascabencana alam. Hal tersebut menjadi perhatian serius mengingat masyarakat akan segera memasuki bulan suci Ramadhan.

Sejumlah bantuan teknis telah disiapkan, mulai dari dukungan kendaraan operasional, pengerahan personel, hingga penyaluran bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana.

Dedi menjelaskan, saat ini Polri telah menyiapkan sekitar 20 kendaraan operasional, termasuk tambahan dua unit kendaraan baru. Namun, pihaknya masih terus berupaya memenuhi kebutuhan hingga sekitar 100 kendaraan guna mendukung operasional anggota di lapangan selama satu bulan ke depan.

“Kita masih terus mencari dan menyiapkan sekitar 100 kendaraan untuk mendukung operasional anggota, khususnya menjelang bulan suci Ramadhan, agar pelayanan dan pengamanan bisa berjalan secara maksimal,” kata Dedi saat meninjau langsung lokasi, Sabtu (27/12/2025).

Selain kendaraan, Polri juga memprioritaskan percepatan pembukaan jalur logistik yang terdampak bencana. Untuk mendukung hal tersebut, telah disiapkan tujuh unit alat berat berupa ekskavator, delapan unit kendaraan pendukung, serta bantuan logistik dari Wakapolri berupa sembako yang diangkut menggunakan empat truk.

 

