Imbas Pesawat Smart Air Ditembaki KKB, Penerbangan ke Bandara Korowai Ditutup Sementara

JAKARTA – Polisi menyatakan penerbangan dari Tanah Merah menuju Bandara Korowai Batu, Boven Digoel, Papua Selatan, ditutup sementara. Kebijakan tersebut diambil menyusul insiden penembakan pesawat Smart Air oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Untuk sementara, penerbangan dari Tanah Merah menuju Bandara Korowai Batu dihentikan hingga situasi dinyatakan sepenuhnya aman," kata Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani, Kamis (12/2/2026).

Sebanyak 20 personel Operasi Damai Cartenz diterjunkan ke lokasi dan diperkuat 12 personel Kopasgat TNI AU. Koordinasi lanjutan juga dilakukan dengan jajaran TNI AD untuk memperkuat pengamanan, mengingat bandara tersebut merupakan bandara perintis yang melayani akses vital masyarakat pedalaman.

Aparat kini berupaya mensterilkan lokasi agar masyarakat dapat kembali beraktivitas normal, termasuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang menjadi tulang punggung pelayanan di wilayah tersebut.

“Setelah area kami amankan dan situasi dinyatakan kondusif, kami berharap warga yang mengungsi dapat kembali dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan seperti biasa,” ujarnya.