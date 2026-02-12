Jenazah Pilot-Kopilot Smart Air Korban Penembakan KKB Akan Diterbangkan ke Jakarta

JAKARTA – Jenazah pilot dan kopilot pesawat Smart Air yang tewas usai ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bandara Koroway Batu, Boven Digoel, Papua Selatan, berhasil dievakuasi. Rencananya, kedua jenazah akan diterbangkan ke Jakarta pada Kamis (12/2/2026).

Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani, mengungkapkan tim gabungan tiba di lokasi penembakan pada pukul 06.00 WIT. Petugas langsung mengevakuasi jasad pilot Egon Erawan dan kopilot Baskoro Adi Anggoro.

“Sejak pagi personel kami berhasil mengamankan area bandara dan mengevakuasi kedua korban ke Timika. Keselamatan masyarakat dan stabilitas wilayah menjadi prioritas utama kami,” kata Faizal.

Faizal menambahkan, kedua jenazah kemudian dibawa ke RSUD Timika untuk proses identifikasi dan autopsi. Setelah proses pemulasaraan selesai, jenazah akan diberangkatkan ke Jakarta untuk diserahkan kepada pihak keluarga.