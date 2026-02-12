Polda Papua: Pesawat Smart Air Ditembaki dari Hutan Setelah Mendarat

Dua pilot pesawat SmartAir tewas ditembak KKB di Bandara Koroway Batu, Boven Digoel, Papua Selatan.

JAKARTA – Insiden penembakan pesawat Smart Air oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bandara Koroway Batu, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, menewaskan dua orang pilot.

Menurut keterangan Polda Papua, pesawat Smart Air ditembaki dari hutan di samping Bandara Koroway. Pesawat tersebut ditembaki sesaat setelah mendarat.

“Pada saat mendarat mendapat penyerangan berupa penembakan ke arah pesawat dari arah hutan samping areal bandara,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

Cahyo mengatakan bahwa pesawat tersebut berangkat dari Bandara Tanah Merah pukul 10.35 WIT, membawa 13 penumpang. Pesawat dipiloti oleh Kapten Egon Erawan dan Kopilot Kapten Baskoro, yang keduanya meninggal akibat penyerangan tersebut.