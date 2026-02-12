Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polda Papua: Pesawat Smart Air Ditembaki dari Hutan Setelah Mendarat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |09:40 WIB
Polda Papua: Pesawat Smart Air Ditembaki dari Hutan Setelah Mendarat
Dua pilot pesawat SmartAir tewas ditembak KKB di Bandara Koroway Batu, Boven Digoel, Papua Selatan.
A
A
A

JAKARTA – Insiden penembakan pesawat Smart Air oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bandara Koroway Batu, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, menewaskan dua orang pilot.

Menurut keterangan Polda Papua, pesawat Smart Air ditembaki dari hutan di samping Bandara Koroway. Pesawat tersebut ditembaki sesaat setelah mendarat.

“Pada saat mendarat mendapat penyerangan berupa penembakan ke arah pesawat dari arah hutan samping areal bandara,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

Cahyo mengatakan bahwa pesawat tersebut berangkat dari Bandara Tanah Merah pukul 10.35 WIT, membawa 13 penumpang. Pesawat dipiloti oleh Kapten Egon Erawan dan Kopilot Kapten Baskoro, yang keduanya meninggal akibat penyerangan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3201109//kkb-qNfB_large.jpg
2 Pilot Pesawat Smart Air Tewas Ditembak KKB, DPR: Pengamanan Bandara di Papua Lemah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/340/3201117//kkb-o5TK_large.jpg
Kronologi KKB Serang Rombongan PT Freeport, 3 Orang Tertembak dan 1 Anggota TNI Gugur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3201061//1_prajurit_gugur-sHv7_large.jpg
Kontak Tembak dengan KKB di KM 50 Freeport, 1 Prajurit TNI Gugur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/340/3201022//kkb-dovM_large.jpg
Detik-Detik Pesawat Smart Air PK-SNR Diberondong Tembakan KKB Papua hingga Tewaskan 2 Pilot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3201011//kasus_penembakan-o4Gh_large.jpg
Kronologi Penembakan Pesawat Smart Air di Papua hingga 2 Pilot Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3200997//kasus_penembakan-Bh93_large.jpg
Ditembaki KKB di Papua, 13 Penumpang Pesawat Smart Air Termasuk Balita Selamat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement