Ditembaki KKB di Papua, 13 Penumpang Pesawat Smart Air Termasuk Balita Selamat

JAKARTA – Pesawat PK-SNR milik PT Smart Air Aviation rute Tanah Merah–Danawage/Koroway Batu diduga ditembaki Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), saat mendarat di Bandara Koroway Batu, Papua, Rabu (11/2/2026).

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengungkapkan, seluruh penumpang dilaporkan selamat dari insiden tersebut.

"Info lapangan, semua penumpang dalam keadaan selamat, 13 penumpang termasuk 1 balita,” ujar Isir saat dikonfirmasi.

Meski seluruh penumpang selamat, dua pilot pesawat tersebut dilaporkan meninggal dunia.