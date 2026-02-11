Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ditembaki KKB di Papua, 13 Penumpang Pesawat Smart Air Termasuk Balita Selamat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |14:56 WIB
Ditembaki KKB di Papua, 13 Penumpang Pesawat Smart Air Termasuk Balita Selamat
Kasus Penembakan (Foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Pesawat PK-SNR milik PT Smart Air Aviation rute Tanah Merah–Danawage/Koroway Batu diduga ditembaki Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), saat mendarat di Bandara Koroway Batu, Papua, Rabu (11/2/2026).

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengungkapkan, seluruh penumpang dilaporkan selamat dari insiden tersebut.

"Info lapangan, semua penumpang dalam keadaan selamat, 13 penumpang termasuk 1 balita,” ujar Isir saat dikonfirmasi.

Meski seluruh penumpang selamat, dua pilot pesawat tersebut dilaporkan meninggal dunia.

