Kronologi Penemuan Senpi Rakitan di Rumah Kosong Diduga Sarang KKB

JAKARTA – Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 bergerak cepat menindaklanjuti informasi intelijen, terkait dugaan keberadaan senjata api rakitan di wilayah Jalan Gunung, Kompleks Kali T, Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Selasa (10/2/2026) sekitar pukul 14.33 WIT.

Informasi tersebut langsung direspons oleh personel Satgas Gakkum Subsatgas Lidik yang dipimpin Kasubsatgas Lidik Kompol Sarraju, didampingi Kasat Intel Polres Yahukimo Iptu Samuel Yunus.

Tim gabungan kemudian bergerak menuju lokasi untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan dan pengamanan secara terukur, guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali.

Setibanya di lokasi, petugas melakukan penyisiran di sekitar area yang dicurigai. Hasilnya, tim menemukan satu pucuk senjata api laras panjang rakitan yang tergeletak di bagian belakang sebuah rumah kosong di sekitar lokasi.

Senjata api tersebut langsung diamankan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut.