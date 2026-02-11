Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Penemuan Senpi Rakitan di Rumah Kosong Diduga Sarang KKB

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |03:10 WIB
Kronologi Penemuan Senpi Rakitan di Rumah Kosong Diduga Sarang KKB
Senpi rakitan yang ditemukan di markas KKB (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 bergerak cepat menindaklanjuti informasi intelijen, terkait dugaan keberadaan senjata api rakitan di wilayah Jalan Gunung, Kompleks Kali T, Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Selasa (10/2/2026) sekitar pukul 14.33 WIT.

Informasi tersebut langsung direspons oleh personel Satgas Gakkum Subsatgas Lidik yang dipimpin Kasubsatgas Lidik Kompol Sarraju, didampingi Kasat Intel Polres Yahukimo Iptu Samuel Yunus.

Tim gabungan kemudian bergerak menuju lokasi untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan dan pengamanan secara terukur, guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali.

Setibanya di lokasi, petugas melakukan penyisiran di sekitar area yang dicurigai. Hasilnya, tim menemukan satu pucuk senjata api laras panjang rakitan yang tergeletak di bagian belakang sebuah rumah kosong di sekitar lokasi.

Senjata api tersebut langsung diamankan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200890//penemuan_senpi_rakitan_di_rumah_kosong-BT2X_large.jpg
Satgas Damai Cartenz Amankan Senjata Api Rakitan di Rumah Kosong Yahukimo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/340/3199141//kkb-ebmZ_large.jpg
Breaking News! KKB Serang dan Tembaki Sekolah di Dekai Papua, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/340/3199005//pasukan_operasi_damai_cartenz-tPxe_large.jpg
Mobil Pikap Diberondong Tembakan di Papua, Polisi Selidiki Dugaan KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/337/3198863//kkb-HEFS_large.jpg
Kronologi KKB Papua Tembaki Sopir Truk di Yahukimo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/340/3198773//kkb-kePq_large.jpg
Breaking News! KKB Papua Berondong Tembakan ke Warga, Sopir Truk Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198305//penjara-j3bk_large.jpg
2 Pembunuh Warga di Dekai Yahukimo Ditangkap, Pelaku Diduga Terkait KKB
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement