Terungkap! Elkius Kobak Pimpin KKB yang Tembaki Pesawat Smart Air hingga Pilot Tewas

JAKARTA – Polisi mengungkap bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Batalyon Kanibal dan Semut Merah, merupakan dalang aksi penembakan pesawat Smart Air di Bandara Koroway Batu, Boven Digoel, Papua Selatan.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Faizal Ramadhani menyebut Batalyon Kanibal dan Semut Merah diketahui dikomandoi oleh seseorang bernama Elkius Kobak.

"Kelompok yang dikenal dengan sebutan Batalyon Kanibal dan Batalyon Semut Merah itu dipimpin oleh Elkius Kobak," kata Faizal, Kamis (12/2/2026).

Faizal menegaskan, Satgas Operasi Damai Cartenz masih memburu pelaku yang melakukan penembakan terhadap pesawat tersebut.

"Sementara itu, aparat masih melakukan pemburuan terhadap kelompok pelaku yang diduga terlibat dalam aksi tersebut," ujarnya.