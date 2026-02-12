Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terungkap! Elkius Kobak Pimpin KKB yang Tembaki Pesawat Smart Air hingga Pilot Tewas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |11:23 WIB
Terungkap! Elkius Kobak Pimpin KKB yang Tembaki Pesawat Smart Air hingga Pilot Tewas
Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Brigjen Faizal Ramadhani (Foto: dpok ist)
A
A
A

JAKARTA – Polisi mengungkap bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Batalyon Kanibal dan Semut Merah, merupakan dalang aksi penembakan pesawat Smart Air di Bandara Koroway Batu, Boven Digoel, Papua Selatan.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Faizal Ramadhani menyebut Batalyon Kanibal dan Semut Merah diketahui dikomandoi oleh seseorang bernama Elkius Kobak.

"Kelompok yang dikenal dengan sebutan Batalyon Kanibal dan Batalyon Semut Merah itu dipimpin oleh Elkius Kobak," kata Faizal, Kamis (12/2/2026).

Faizal menegaskan, Satgas Operasi Damai Cartenz masih memburu pelaku yang melakukan penembakan terhadap pesawat tersebut.

"Sementara itu, aparat masih melakukan pemburuan terhadap kelompok pelaku yang diduga terlibat dalam aksi tersebut," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201159//pesawat_smart_air_ditembak_kkb-8nMU_large.jpg
Detik-Detik Terakhir Pilot Smart Air: Sempat Kirim Sinyal Darurat Sebelum Tewas Ditembak KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201154//kelompok_kriminal_bersenjata-flUL_large.jpg
Pesawat Smart Air Ditembaki KKB Batalyon Kanibal dan Semut Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/337/3201146//dua_pilot_pesawat_smartair_tewas_ditembak_kkb_di_bandara_koroway_batu-inB6_large.jpg
Polda Papua: Pesawat Smart Air Ditembaki dari Hutan Setelah Mendarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3201109//kkb-qNfB_large.jpg
2 Pilot Pesawat Smart Air Tewas Ditembak KKB, DPR: Pengamanan Bandara di Papua Lemah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/340/3201117//kkb-o5TK_large.jpg
Kronologi KKB Serang Rombongan PT Freeport, 3 Orang Tertembak dan 1 Anggota TNI Gugur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3201061//1_prajurit_gugur-sHv7_large.jpg
Kontak Tembak dengan KKB di KM 50 Freeport, 1 Prajurit TNI Gugur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement