Daerah Terisolir, Posko Kesehatan di Pidie Jaya Layani Korban Banjir Bandang hingga Dini Hari

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan masih ada empat titik di kabupaten/kota Provinsi Aceh yang sulit ditembus via jalur darat usai banjir dan tanah longsor. Wilayah Gampong Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, merupakan salah satu daerah yang terdampak.

Emergency Medical Team (EMT) Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) menembus wilayah tersebut untuk membuka Pos Pelayanan Kesehatan bagi korban banjir bandang hingga dini hari.

Sekjen BSMI Muhamamd Rudi mengatakan, Pos Pelayanan Kesehatan ini didirikan langsung di area pengungsian untuk memastikan akses medis cepat bagi warga yang baru tersentuh bantuan.

"Pelayanan kesehatan dan pembagian logistik untuk pengungsi dilakukan malam hari di Meunasah Lhok, karena kita akses jalan menuju lokasi gelap karena Listrik mati karena banjir. Alhamdulillah kita melayani warga terdampak hingga lepas dini hari," ujar Rudi, Selasa (2/12/2025).

Rudi melanjutkan, Tim EMT BSMI terdiri dari satu dokter dan satu perawat yang berangkat dari Jakarta. Tim EMT BSMI memberikan layanan pemeriksaan umum dan penanganan keluhan akut usai kejadian banjir.

"Perawat Nova melakukan pemeriksaan tekanan darah para pengungsi sebelum ditangani oleh dr. Ferry, memastikan alur pelayanan sesuai standar triase medis darurat. Kedua tenaga medis sebelumnya juga sudah dibekali dengan advance technique wound healing, sebuah metode penyembuhan luka bagi korban bencana," pungkasnya.

Salah satu pasien, Ruslan (65 tahun), menerima pemeriksaan dan obat-obatan setelah mengalami keluhan akibat tubuhnya terendam banjir selama beberapa waktu. Warga lainnya juga memperoleh layanan serupa, mulai dari pemeriksaan vital hingga pemberian obat-obatan dasar.