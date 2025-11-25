Operasi SAR Terakhir, Pencarian Korban Longsor Banjarnegara Difokuskan di Sektor C

JAKARTA – Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban tanah longsor di Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah memasuki hari kesepuluh sekaligus hari terakhir. Kini, pencarian 16 korban yang masih hilang difokuskan di sektor C.

Ratusan personel gabungan dengan 25 unit alat berat dikerahkan untuk menyisir sektor C yang menjadi “lidah longsoran” yang diyakini menjadi lokasi terakhir keberadaan para korban.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan kondisi medan menjadi tantangan dalam pencarian.

"Tanah yang masih labil dan berlumpur, ketebalan material longsor lebih dari 10 meter, ditambah kandungan air yang tinggi, terus menguji stamina dan ketekunan para personel di lapangan," kata Muhari dalam keterangannya, Selasa (25/11/2025).

Sejalan dengan itu, kata Muhari, upaya pengurangan air dilakukan melalui pembuatan sodetan, sementara operasi modifikasi cuaca (OMC) membantu menghalau awan demi mencegah turunnya hujan agar proses pencarian dapat berlangsung lebih aman dan efektif.