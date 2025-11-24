Sambangi Korban Longsor Banjarnegara, Istri Kapolri Dicurhati Ratusan Pengungsi

JAKARTA - Ketua Umum Bhayangkari, Ibu Juliati Sigit Prabowo, menyambangi pengungsian warga terdampak bencana tanah longsor di Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Kedatangan Ibu Juliati Sigit Prabowo disambut haru oleh ratusan warga di lokasi pengungsian. Dengan senyum hangat dan penuh perhatian, beliau menyapa satu per satu para pengungsi.

Dalam kesempatan itu, Juliati Sigit mendengarkan cerita dan keluh kesah mereka, serta menyemangati agar warga tetap tabah menghadapi musibah.

“Kami menyampaikan apresiasi mendalam atas upaya Tim Trauma Healing yang bekerja keras memulihkan kondisi mental, menjaga semangat, dan menumbuhkan harapan di tengah trauma akibat bencana,”ujar Juliati Sigit Prabowo, Senin (24/11/2025).

Menurut Juliati Sigit, kesehatan mental dan psikologis warga sama pentingnya dengan kebutuhan materi.

Dia bersama rombongan meninjau langsung aktivitas fasilitas dan pelayanan kesehatan yang disiapkan bagi para pengungsi oleh SIM Dokkes Polres Banjarnegara yang bekerja sama dengan unsur terkait.

Namun tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, Juliati juga meninjau kegiatan pendampingan psikologi yang diselenggarakan oleh Tim Trauma Healing dari Polda Jawa Tengah.

Juliati mengamati bagaimana tim tersebut dengan sabar berinteraksi, mengajak warga berbincang, serta memberikan dukungan emosional, khususnya kepada kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak.

Kedatangan rombongan Bhayangkari bagi anak-anak menjadi momen istimewa. Pasalnya, Juliati secara langsung menyerahkan hadiah berupa mainan yang membuat mata polos mereka berbinar gembira. Selain itu, dia juga menyerahkan bantuan kepada pengungsi.