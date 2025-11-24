Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Kapolri di Apel Kasatwil: Harus Lebih Responsif dan Dekat dengan Masyarakat!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |14:39 WIB
Pesan Kapolri di Apel Kasatwil: Harus Lebih Responsif dan Dekat dengan Masyarakat!
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan arahan dalam Apel Kasatwil yang digelar di Mako Satuan Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengarahannya, Sigit menegaskan pentingnya semangat Polri untuk terus meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Menurut Sigit, Apel Kasatwil tahun ini juga menjadi momentum untuk memperkuat internal kepolisian, sekaligus mengingat kembali nilai-nilai doktrin Tribrata dan Catur Prasetya.

“Intinya, yang kita harapkan pada Apel Kasatwil ini adalah menjadi semangat bagi Polri untuk melakukan konsolidasi ulang dan mewujudkan institusi Polri yang responsif, adaptif, dan benar-benar sesuai harapan masyarakat,” kata Sigit, Senin (22/11/2025).

Apel Kasatwil bertajuk ‘Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat’ itu sengaja digelar di Satlat Brimob Cikeas. Para Kapolda dan Kapolres akan bermalam di tenda selama tiga hari.

“Kegiatan ini meningkatkan soliditas internal dan kekompakan. Kita melakukan penanaman ulang doktrin Tribrata dan Catur Prasetya, serta mengingat kembali hakikat tugas Polri sebagai pelaksana fungsi negara dalam harkamtibmas, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Sigit.

 

