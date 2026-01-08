Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panen Raya Jagung di Bekasi Bersama Kapolri, DPR Klaim Swasembada Jagung Tercapai

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |15:11 WIB
Panen Raya Jagung di Bekasi Bersama Kapolri, DPR Klaim Swasembada Jagung Tercapai
Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menghadiri kegiatan panen raya jagung serentak kuartal IV tahun 2025 di Kampung Tembong Gunung, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (8/1/2026).

Terkait kegiatan tersebut, Titiek Soeharto menyampaikan bahwa program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan hasil yang signifikan.

“Swasembada pangan, dalam hal ini swasembada beras dan jagung, yang kemarin sudah dicanangkan oleh Pak Presiden, alhamdulillah kita sudah berhasil, terutama untuk jagung dan beras,” kata Titiek usai kegiatan panen raya.

Ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, salah satunya Polri, yang dinilai berperan aktif dalam mewujudkan program ketahanan pangan nasional.

“Untuk jagung sendiri, produksi pada tahun 2025 mencapai 16,11 juta ton, sementara konsumsi sebesar 15,60 juta ton. Artinya, ada surplus hampir setengah juta ton. Dengan demikian, kita sudah bisa disebut swasembada jagung,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194248//kapolri_dan_ketua_komisi_iv_berkomitmen_mendukung_ketahanan_pangan_nasional-2yhd_large.jpeg
Ikut Panen Raya di Bekasi, Kapolri dan Ketua Komisi IV Komitmen Dukung Ketahanan Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194191//presiden_prabowo-lLEK_large.jpg
Pengamat Nilai Prabowo Kirim Sinyal Kuat Soal Swasembada dan Disiplin Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194188//presiden_prabowo-XRp2_large.png
Prabowo: Saya Ingin Anak Petani Jadi Insinyur hingga Jenderal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194168//prabowo_subianto-K8RX_large.jpg
Prabowo: Setahun Swasembada Pangan, Indonesia Tak Lagi Bergantung Bangsa Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194101//prabowo-Z5Jp_large.jpg
Prabowo Ultimatum Pejabat Harus Paham Pasal 33 UUD 1945: Kalau Tidak, Keluar Saja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/11/3194093//perum_bulog_menerima_penghargaan_dari_presiden_republik_indonesia-AKLz_large.jpeg
Dukung Swasembada Pangan, BULOG Terima Penghargaan dari Presiden
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement