Panen Raya Jagung di Bekasi Bersama Kapolri, DPR Klaim Swasembada Jagung Tercapai

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menghadiri kegiatan panen raya jagung serentak kuartal IV tahun 2025 di Kampung Tembong Gunung, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (8/1/2026).

Terkait kegiatan tersebut, Titiek Soeharto menyampaikan bahwa program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan hasil yang signifikan.

“Swasembada pangan, dalam hal ini swasembada beras dan jagung, yang kemarin sudah dicanangkan oleh Pak Presiden, alhamdulillah kita sudah berhasil, terutama untuk jagung dan beras,” kata Titiek usai kegiatan panen raya.

Ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, salah satunya Polri, yang dinilai berperan aktif dalam mewujudkan program ketahanan pangan nasional.

“Untuk jagung sendiri, produksi pada tahun 2025 mencapai 16,11 juta ton, sementara konsumsi sebesar 15,60 juta ton. Artinya, ada surplus hampir setengah juta ton. Dengan demikian, kita sudah bisa disebut swasembada jagung,” ujarnya.