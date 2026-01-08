Ikut Panen Raya di Bekasi, Kapolri dan Ketua Komisi IV Komitmen Dukung Ketahanan Pangan

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menghadiri kegiatan panen raya jagung serentak kuartal IV tahun 2025 di Kampung Tembong Gunung, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (8/1/2026).

“Alhamdulillah hari ini kami melaksanakan kegiatan panen serentak untuk kuartal keempat yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Desember kemarin. Namun karena adanya berbagai macam kegiatan, kita mundurkan ke tanggal 7 Januari,” kata Sigit.

Sigit menjelaskan, sepanjang tahun ini Polri terus mengoptimalkan perannya untuk mengawal dan mendukung target Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan di Indonesia.

“Jadi kurang lebih selama satu tahun sesuai dengan target Bapak Presiden, kita memaksimalkan bagaimana agar terlaksana swasembada, khususnya Polri mendorong pelaksanaan swasembada jagung,” ujar Sigit.