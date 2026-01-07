Kapolri Lapor ke Prabowo: Kamtibmas 2025 Stabil hingga Penanganan Terorisme

BOGOR – Sejumlah menteri dan kepala lembaga melaporkan capaian kinerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Salah satu yang menyampaikan laporan adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menerangkan, Kapolri menyampaikan laporan terkait kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sepanjang 2025 yang relatif stabil.

"Kapolri menyampaikan kondisi sosial serta kondisi kamtibmas selama tahun 2025 yang relatif stabil," kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa 6 Januari 2026.

Selain kamtibmas, Prasetyo menuturkan bahwa Jenderal Sigit juga melaporkan penanganan berbagai kasus yang terjadi di masyarakat, termasuk sejumlah kasus terorisme.