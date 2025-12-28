Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapal Muatan Bantuan Tenggelam di Perairan Pangkep, Camat hingga Bidan Tewas

Abdullah Nicolha , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |03:05 WIB
Kapal Muatan Bantuan Tenggelam di Perairan Pangkep, Camat hingga Bidan Tewas
Kapal Tenggelam (foto: dok ist)
PANGKEP – Kapal Layar Motor (KLM) Fitri Jaya dilaporkan terbalik dan tenggelam di perairan menuju Pulau Sarappo, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, Sabtu (27/12/2025).

Kapal yang membawa penumpang dan muatan barang tersebut diduga mengalami kecelakaan akibat cuaca buruk. Peristiwa tragis ini mengakibatkan tiga orang meninggal dunia, termasuk pejabat kecamatan dan relawan kemanusiaan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kapal milik Dg Nasru itu bertolak dari Sungai Pangkajene sekitar pukul 08.40 Wita. KLM Fitri Jaya mengangkut 11 orang penumpang yang terdiri dari tim medis, relawan, dan pejabat kecamatan.

Selain penumpang, kapal juga membawa muatan bantuan berupa 40 sak semen dan 40 unit jamban yang rencananya akan disalurkan kepada masyarakat kepulauan.

"Kapal KLM Fitri Jaya mengalami kecelakaan laut akibat cuaca buruk. Seluruh penumpang telah ditemukan, baik korban selamat maupun korban meninggal dunia," kata Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar, Andi Sultan, kepada wartawan, Sabtu (27/12/2025).

 

kapal Pangkep kapal tenggelam
