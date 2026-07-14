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Kronologi Ledakan Bom di MAN 3 Kota Padang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |16:04 WIB
Kronologi Ledakan Bom di MAN 3 Kota Padang
Kronologi Ledakan Bom di Kota Padang
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JAKARTA - Ledakan terjadi di MAN 3, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (14/7/2026). Belum diketahui apakah ada korban dalam peristiwa tersebut.

Juru Bicara Densus 88 Kombes Mayndra Eka Wardhana menjelaskan, bom rakitan pertama kali ditemukan oleh petugas keamanan sekolah. Setelah itu sekolah langsung melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian.

"Dari pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang, antara lain kotak hitam, tas hitam, telepon genggam, petasan, pisau, anak panah, kelereng, baut, dan beberapa barang lainnya," kata Mayndra dalam keterangannya.

Setelah tiba dan ditelurusi, kepolisian melakukan penanganan awal terhadap seorang pelajar berinisial R (17 tahun).

Selanjutnya, R ditangani karena berdasarkan hasil penyelidikan awal diduga sebagai pemilik barang-barang tersebut.

"Identitas korban yang disebut sebagai sasaran rencana tindakan berasal dari keterangan pelaku dan masih memerlukan pendalaman," tutup Mayndra.

(Fahmi Firdaus )

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