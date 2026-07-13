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Terungkap! Peneror Bom di SDN Jaksel Ortu Siswa, Sempat Jemput Anak Usai Kirim Ancaman

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |22:02 WIB
Terungkap! Peneror Bom di SDN Jaksel Ortu Siswa, Sempat Jemput Anak Usai Kirim Ancaman
Teror bom di SDN Srengseng Sawah, Jakarta Selatan (Foto: Isra T/Okezone)
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JAKARTA - Polisi mengungkap fakta baru terkait sosok MY (34), pelaku yang mengirimkan ancaman teror bom ke SDN Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku ternyata merupakan orangtua dari salah satu siswa di sekolah tersebut.

"Setelah pelaku diamankan, ternyata anaknya pelaku juga bersekolah di sekolah tersebut," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imannudin, Senin (13/7/2026).

Iman menerangkan, pelaku sempat menjemput anaknya usai mengirimkan pesan tersebut. Hingga kemudian para siswa di SDN tersebut dibubarkan dan diminta pulang setelah adanya ancaman teror bom.

"Tadi pagi yang bersangkutan sempat juga menjemput anaknya dari sekolah pada saat diberitahukan ada teror terkait dengan ancaman bom tersebut," ujarnya.

Berdasarkan penyidikan sementara, pelaku berdalih hanya iseng saat melakukan ancaman teror bom tersebut. Meski begitu, polisi masih melakukan serangkaian pendalaman.

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Topik Artikel :
Bom di Sekolah Ancaman bom Bom
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