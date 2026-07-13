Detik-Detik Penangkapan Peneror Bom SDN Srengseng 15 Jaksel

JAKARTA - Pria berinisial MY (34) ditangkap usai mengirimkan pesan teror bom ke SDN Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan, saat kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) hari ini. Pelaku ditangkap di rumahnya.

Dari video yang diterima pada Senin (13/7/2026), Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imannudin dan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Mohamad Iskandarsyah ikut hadir dalam penangkapan MY.

Keduanya terlihat menginterogasi pelaku. Kemudian, pelaku menunjukkan ponsel miliknya yang digunakan untuk mengirimkan teror tersebut.

Pelaku kemudian menunjukkan dan mengutak-atik ponselnya. Layar ponsel miliknya terlihat menunjukkan transisi pergantian dua akun WhatsApp.

Sebelumnya, Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imannudin menyebutkan, motif pelaku melakukan ancaman itu karena iseng. "Untuk motif dari pelaku, sementara hasil dari permintaan keterangan yang bersangkutan, yang bersangkutan hanya sifatnya iseng saja," kata Kombes Iman, Senin.

Pihak kepolisian terus mendalami keterangan pelaku, termasuk latar belakangnya. "Sedang kami dalami terus dari penyidik terus berkoordinasi dengan Densus 88 Antiteror," ujarnya.

Saat ini, pelaku sudah diamankan di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku.