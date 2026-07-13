Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Detik-Detik Penangkapan Peneror Bom SDN Srengseng 15 Jaksel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |19:49 WIB
Detik-Detik Penangkapan Peneror Bom SDN Srengseng 15 Jaksel
Penangkapan peneror bom di SDN Srengseng 15 Jaksel (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pria berinisial MY (34) ditangkap usai mengirimkan pesan teror bom ke SDN Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan, saat kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) hari ini. Pelaku ditangkap di rumahnya.

Dari video yang diterima pada Senin (13/7/2026), Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imannudin dan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Mohamad Iskandarsyah ikut hadir dalam penangkapan MY.

Keduanya terlihat menginterogasi pelaku. Kemudian, pelaku menunjukkan ponsel miliknya yang digunakan untuk mengirimkan teror tersebut.

Pelaku kemudian menunjukkan dan mengutak-atik ponselnya. Layar ponsel miliknya terlihat menunjukkan transisi pergantian dua akun WhatsApp.

Sebelumnya, Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imannudin menyebutkan, motif pelaku melakukan ancaman itu karena iseng. "Untuk motif dari pelaku, sementara hasil dari permintaan keterangan yang bersangkutan, yang bersangkutan hanya sifatnya iseng saja," kata Kombes Iman, Senin.

Pihak kepolisian terus mendalami keterangan pelaku, termasuk latar belakangnya. "Sedang kami dalami terus dari penyidik terus berkoordinasi dengan Densus 88 Antiteror," ujarnya.

Saat ini, pelaku sudah diamankan di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/338/3229845/teror_bom-TVvz_large.jpg
Breaking News! Pelaku Teror Bom di SDN Srengseng Sawah 15 Jaksel Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/337/3227687/bom-kdiu_large.jpg
Benda Diduga Bom Ditemukan di TMII, Tim Gegana Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/340/3192744/bom-vlqx_large.jpg
Geger, Tas 'Merah Putih' Diduga Bom Ditemukan di Pintu Tol Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191740/sekolah_di_depok_diteror_ancaman_bom-jcqn_large.jpg
Polisi Buru Pacar Pemilik Email Teror Bom ke 10 Sekolah Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191693/bom-uy5U_large.jpg
Polisi Sebut Penyebar Teror Bom di Depok Bukan Korban Pemerkosaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191586/viral-ePtp_large.jpg
Daftar 10 Sekolah di Depok yang Diancam Teror Bom oleh Perempuan Misterius
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement