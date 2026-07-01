Benda Diduga Bom Ditemukan di TMII, Tim Gegana Diterjunkan

JAKARTA - Benda diduga mortir ditemukan seorang petugas kebersihan saat membersihkan area di Anjungan Sumatera Barat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur. Gegana Polda Metro Jaya dikerahkan untuk mengevakuasi benda diduga bom tersebut.

Kasi Humas Polres Metro Jaktim AKP Made Budi menjelaskan, benda yang diduga mortir ditemukan pada siang tadi sekira pukul 11.05 WIB di Anjungan Sumatera Barat, TMII. Saksi yang merupakan petugas kebersihan itu tengah membersihkan area Anjungan Sumatera Barat.

"Saat saksi 1 sedang membersihkan di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) mendapati adanya diduga mortir di TKP," Made Budi, Rabu (1/7/2026).

Made Budi menyebutkan, saksi kemudian memberitahukan penemuan tersebut kepada pihak manajemen TMII dan Polsek Cipayung. Piket fungsi dipimpin Iptu Nurman Yusuf langsung ke tempat kejadian perkara (TKP).

"Sesampai di TKP bahwa benar telah ditemukan diduga 1 unit mortir di TKP," ujar dia.

Selanjutnya, pukul 14.00 WIB, enam personel Tim Gegana Polda Metro Jaya dan Inafis Polres Metro Jaktim ke lokasi guna mengevakuasi mortir. Pukul 14.38 WIB, situasi dinyatakan kondusif.

"Sekitar Pukul 14.15 WIB Tim Gegana Polda Metro Jaya berjumlah enam personil dipimpin Ipda Yuda tiba di TKP Anjungan Sumatera Barat TMII dan mengamankan 1 unit diduga mortir tersebut. Pukul 14.38 WIB kegiatan selesai situasi kondusif," ungkapnya.