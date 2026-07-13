Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Cek Kejiwaan Peneror Bom ke SDN Srengseng 15 Jaksel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |20:57 WIB
Polisi Cek Kejiwaan Peneror Bom ke SDN Srengseng 15 Jaksel
Teror bom di SDN Srengseng Sawah, Jaksel (Foto: Isra T/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap pria berinisial MY (34), pelaku yang mengirimkan ancaman teror bom di SDN Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kondisi kejiwaan pelaku akan diperiksa. 

"Betul (dicek kejiwaan pelaku)," kata Kanit Krimum Polres Metro Jakarta Selatan Ipda Alpino De Tech, Senin (13/7/2026).

Tak hanya memeriksa kondisi psikologis, polisi juga akan menggunakan pendekatan ilmiah dalam proses penyidikan. Psikologi forensik akan dilibatkan bersamaan dengan metode scientific crime investigation guna mengurai seluruh fakta, mulai dari motif hingga kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan aksi tersebut.

"Penyidik akan melibatkan psikologi forensik dan menerapkan metode scientific crime investigation melalui pemeriksaan barang bukti digital, analisis forensik serta pendekatan ilmiah lainnya," ujar dia.

Sebelumnya, berdasarkan hasil penyidikan sementara, pelaku berdalih hanya iseng saat melakukan ancaman teror bom tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/338/3229906/teror_bom-Ul69_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Peneror Bom SDN Srengseng 15 Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/338/3229845/teror_bom-TVvz_large.jpg
Breaking News! Pelaku Teror Bom di SDN Srengseng Sawah 15 Jaksel Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/337/3227687/bom-kdiu_large.jpg
Benda Diduga Bom Ditemukan di TMII, Tim Gegana Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/340/3192744/bom-vlqx_large.jpg
Geger, Tas 'Merah Putih' Diduga Bom Ditemukan di Pintu Tol Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191740/sekolah_di_depok_diteror_ancaman_bom-jcqn_large.jpg
Polisi Buru Pacar Pemilik Email Teror Bom ke 10 Sekolah Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191693/bom-uy5U_large.jpg
Polisi Sebut Penyebar Teror Bom di Depok Bukan Korban Pemerkosaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement