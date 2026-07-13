Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Breaking News! Pelaku Teror Bom di SDN Srengseng Sawah 15 Jaksel Ditangkap

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |15:50 WIB
Breaking News! Pelaku Teror Bom di SDN Srengseng Sawah 15 Jaksel Ditangkap
Teror bom di SDN Srengseng Sawah, Jaksel (Foto: Isra T/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pihak kepolisian bergerak cepat mengusut kasus teror bom di SDN Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Kini, polisi menangkap satu orang pelaku.

“Untuk pelaku satu orang inisial MY (34) alamat di sekitar lokasi kejadian sekolah sudah diamankan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Senin (13/7/2026).

Budi belum berbicara banyak terkait kronologi penangkapan. Saat ini, terduga pelaku sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan.

“Masih dalam pendalam penyidik terkait tujuan dan motif dari yang bersangkutan,” ujar dia.

Sebelumnya, ancaman bom di SDN Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan diterima melalui pesan WhatsApp. Ancaman itu dikirimkan saat siswa dan guru tengah melakukan upacara di hari pertama sekolah setelah libur panjang. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/337/3227687/bom-kdiu_large.jpg
Benda Diduga Bom Ditemukan di TMII, Tim Gegana Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/340/3192744/bom-vlqx_large.jpg
Geger, Tas 'Merah Putih' Diduga Bom Ditemukan di Pintu Tol Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191740/sekolah_di_depok_diteror_ancaman_bom-jcqn_large.jpg
Polisi Buru Pacar Pemilik Email Teror Bom ke 10 Sekolah Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191693/bom-uy5U_large.jpg
Polisi Sebut Penyebar Teror Bom di Depok Bukan Korban Pemerkosaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191586/viral-ePtp_large.jpg
Daftar 10 Sekolah di Depok yang Diancam Teror Bom oleh Perempuan Misterius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191560/bom-YGKg_large.jpg
Pelaku Ancaman Teror Bom Sekolah di Depok Ternyata Perempuan, Begini Sosoknya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement