Breaking News! Pelaku Teror Bom di SDN Srengseng Sawah 15 Jaksel Ditangkap

JAKARTA - Pihak kepolisian bergerak cepat mengusut kasus teror bom di SDN Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Kini, polisi menangkap satu orang pelaku.

“Untuk pelaku satu orang inisial MY (34) alamat di sekitar lokasi kejadian sekolah sudah diamankan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Senin (13/7/2026).

Budi belum berbicara banyak terkait kronologi penangkapan. Saat ini, terduga pelaku sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan.

“Masih dalam pendalam penyidik terkait tujuan dan motif dari yang bersangkutan,” ujar dia.

Sebelumnya, ancaman bom di SDN Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan diterima melalui pesan WhatsApp. Ancaman itu dikirimkan saat siswa dan guru tengah melakukan upacara di hari pertama sekolah setelah libur panjang.