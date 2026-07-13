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Ini Isi Ancaman Bom ke SDN Srengseng Sawah 15 Jaksel, Peneror Diburu!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |13:08 WIB
Ini Isi Ancaman Bom ke SDN Srengseng Sawah 15 Jaksel, Peneror Diburu!
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi (foto: Okezone)
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JAKARTA - Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus ancaman bom yang dikirimkan ke SDN Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan, melalui pesan WhatsApp. Polisi kini memburu pengirim pesan tersebut sekaligus mendalami motif di balik aksi teror itu.

"Kami bersama Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta mendalami asal pesan ancaman tersebut," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budhi Hermanto, Senin (13/7/2026).

Selain melacak identitas pengirim, polisi juga mengusut motif pelaku. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

"Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan memberikan ruang kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan serta penyelidikan secara menyeluruh," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pesan ancaman dikirim melalui WhatsApp sekitar pukul 06.28 WIB dan diterima oleh seorang guru serta pegawai tata usaha (TU) sekolah. Beberapa saat setelah pesan dikirim, pelaku juga sempat melakukan panggilan telepon yang tidak dijawab. Selanjutnya, pengirim kembali mengirim pesan bernada ancaman dan intimidasi kepada pihak sekolah.

 

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