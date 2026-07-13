SDN Jagakarsa Diteror Ancaman Bom, Siswa Sempat Dievakuasi hingga Kerahkan Densus

JAKARTA - Kegiatan belajar di SDN Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan, terhenti setelah sekolah tersebut menerima ancaman teror bom pada Senin (13/7/2026). Seluruh siswa dievakuasi sebagai langkah antisipasi.

"Anak-anak sudah dievakuasi. Kami arahkan keluar dari lingkungan sekolah terlebih dahulu," kata Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi, Senin (13/7/2026).

Nurma menjelaskan, pihaknya menerima laporan mengenai ancaman tersebut sekitar pukul 07.30 WIB. Saat pesan ancaman dikirim melalui WhatsApp, para siswa dan guru masih mengikuti upacara pada hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

"Laporannya sekitar pukul 07.30 WIB. Saat pesan WhatsApp masuk, semua masih mengikuti upacara. Setelah upacara selesai, baru pesan itu dilihat. Kami bersama camat dan lurah langsung menuju lokasi," ujarnya.