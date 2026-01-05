Tangkap Pelaku Bom Molotov Rumah DJ Donny Diminta Pakai Metode Cell Dump, Apa Itu?

JAKARTA - Polisi diminta menggunakan penggunaan teknik Cell Dump untuk mengungkap pelaku teror terhadap rumah influencer DJ Donny. Diketahui, pelaku teror di rumah DJ Donny terekam CCTV sedang memegang HP.

Anggota Kompolnas Choirul Anam, mengungkapkan, ada petunjuk penting yang dapat dimanfaatkan jajaran kepolisian, mulai dari rekaman CCTV hingga jejak digital di sekitar lokasi kejadian.

“Saya kira yang paling kelihatan di publik itu kan adanya CCTV ya. CCTV yang kelihatan dua orang tersebut. Yang kedua yang enggak kalah pentingnya adalah background, substansi dari para korban ini, orang-orang yang diteror," kata Anam dalam jumpa pers di Kantor Kompolnas, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

Selain rekaman visual, polisi juga bisa menelusuri identitas pelaku melalui jejak digital nomor telepon seluler atau cell dump yang berada di sekitar lokasi kejadian.

“Pasti ada rekam jejak, nomor digital di seputaran itu. Sehingga bisa di-celldump. Sehingga kita bisa tahu orang itu siapa, alamatnya di mana," ujar Anam.

Dengan menggunakan teknik itu, Anam menyebut, meskipun pelaku teror bom di rumah DJ Donny menutupi identitas dengan mengenakan masker atau topi sehingga sulit dikenali lewat CCTV, teknologi cell dump tetap bisa menjadi solusi.