Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tangkap Pelaku Bom Molotov Rumah DJ Donny Diminta Pakai Metode Cell Dump, Apa Itu?

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |21:05 WIB
Tangkap Pelaku Bom Molotov Rumah DJ Donny Diminta Pakai Metode Cell Dump, Apa Itu?
Pelaku Teror Bom di Rumah DJ Donny
A
A
A

JAKARTA -  Polisi diminta menggunakan penggunaan teknik Cell Dump untuk mengungkap pelaku teror terhadap rumah influencer DJ Donny. Diketahui, pelaku teror di rumah DJ Donny terekam CCTV sedang memegang HP.

Anggota Kompolnas Choirul Anam, mengungkapkan, ada petunjuk penting yang dapat dimanfaatkan jajaran kepolisian, mulai dari rekaman CCTV hingga jejak digital di sekitar lokasi kejadian.

“Saya kira yang paling kelihatan di publik itu kan adanya CCTV ya. CCTV yang kelihatan dua orang tersebut. Yang kedua yang enggak kalah pentingnya adalah background, substansi dari para korban ini, orang-orang yang diteror," kata Anam dalam jumpa pers di Kantor Kompolnas, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

Selain rekaman visual, polisi juga bisa menelusuri identitas pelaku melalui jejak digital nomor telepon seluler atau cell dump yang berada di sekitar lokasi kejadian.

“Pasti ada rekam jejak, nomor digital di seputaran itu. Sehingga bisa di-celldump. Sehingga kita bisa tahu orang itu siapa, alamatnya di mana," ujar Anam.

Dengan menggunakan teknik itu, Anam menyebut, meskipun pelaku teror bom di rumah DJ Donny menutupi identitas dengan mengenakan masker atau topi sehingga sulit dikenali lewat CCTV, teknologi cell dump tetap bisa menjadi solusi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193683//teror-GZ6r_large.jpg
Bongkar Pelaku Teror di Rumah DJ Donny, Kompolnas Sarankan Polisi Pakai Cell Dump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/25/3193626//boroburdur-Fsgj_large.jpg
Viral Fasilitas Candi Borobudur Dikeluhkan, Tak Ramah Pengunjung Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/611/3193498//korban_merkuri-yG4K_large.jpg
Viral Kisah Kecanduan Skincare Abal-Abal Selama 10 Tahun, Pengguna: Cantik Hanya di Awal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/25/3193507//macan_putih-B3c2_large.jpg
Patung Macan Putih yang Viral di Kediri Kini Jadi Ladang Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/338/3193493//viral-tiuh_large.jpg
Viral! Hijabers Cantik Ini Nyaris Dicopet saat Ngevlog di Monas, Polisi Buru Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/194/3193485//gamis_rimpi_lepas-HyDW_large.jpg
Setelah Gamis Shimmer dan Katbol, Kini Viral Rompi Lepas untuk Tren Lebaran 2026 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement