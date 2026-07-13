Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Ancaman Bom di SDN Srengseng Sawah 15, Gegana Sisir 11 Titik

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |11:44 WIB
Kronologi Ancaman Bom di SDN Srengseng Sawah 15, Gegana Sisir 11 Titik
Tim Gegana sisir Bom di SDN Srengseng Sawah 15 (foto: Okezone/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi, mengungkap kronologi ancaman bom yang terjadi di SDN Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Senin (13/7/2026). Ancaman tersebut bermula dari pesan yang diterima seorang guru dan petugas tata usaha (TU).

"Jadi tadi kita memperoleh informasi bahwa ada teror di SD Negeri Srengseng Sawah 15. Kemudian kami langsung mengecek tempat kejadian perkara (TKP), mendatangi sekolah, berkomunikasi dengan guru dan kepala sekolah, dan kami dapati informasinya memang benar," kata Nurma kepada wartawan.

Nurma menjelaskan, isi pesan tersebut berisi ancaman bahwa pelaku mengklaim telah menempatkan bom di 11 titik di lingkungan sekolah. Dalam pesan itu juga disebutkan bom akan diledakkan dalam hitungan menit.

"Untuk terornya sendiri, isinya jelas meneror. Pelaku menyebut ada 11 titik di SD ini yang akan diledakkan dalam beberapa menit," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/338/3229776//petugas_lakukan_penyisiran_di_sdn_srengseng_sawah_15-arXI_large.jpg
Ancaman Bom di SDN Srengseng Sawah 15, Tim Gegana dan Densus 88 Lakukan Penyisiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/338/3229772//kompol_nurma_dewi-k75I_large.jpg
MPLS SDN Srengseng Sawah 15 Dihentikan Usai Ancaman Bom, Siswa Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/338/3229766//densus_88-0iMo_large.jpg
SDN Jagakarsa Diteror Ancaman Bom, Siswa Sempat Dievakuasi hingga Kerahkan Densus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/33/3208141//bts_konser-6UKc_large.jpg
Jelang Konser BTS, Gwanghwamun Square Dapat Ancaman Bom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193721//viral-XVYD_large.jpg
Tangkap Pelaku Bom Molotov Rumah DJ Donny Diminta Pakai Metode Cell Dump, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3192053//pelaku_teror_bom_di_depok_ditangkap-IQ49_large.jpg
Tak Hanya Teror Bom, Pelaku Juga Buat Medsos Palsu atas Nama Mantan Pacar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement