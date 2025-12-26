Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tak Hanya Teror Bom, Pelaku Juga Buat Medsos Palsu atas Nama Mantan Pacar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |21:35 WIB
Tak Hanya Teror Bom, Pelaku Juga Buat Medsos Palsu atas Nama Mantan Pacar
Pelaku Teror Bom di Depok Ditangkap (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Satuan Reskrim Polres Metro Depok menangkap Hylmi Rafif Rabbani (23), pelaku pengirim e-mail teror bom ke 10 sekolah di Kota Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Tak hanya membuat e-mail, pelaku juga membuat akun media sosial palsu untuk menjelek-jelekkan nama mantan pacarnya, Kamila.

“Tersangka Saudara H membuat e-mail baru seakan-akan identitasnya adalah Saudari Kamila. Hal itu sudah sering dilakukan sejak tahun 2022, 2023, hingga 2024,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Oka, Jumat (26/12/2025).

“Tersangka juga membuat akun-akun media sosial palsu yang menjelek-jelekkan Saudari Kamila. Selain itu, terdapat banyak order fiktif makanan yang dikirim ke rumah dan kampus Saudari Kamila, padahal tidak pernah dipesan oleh yang bersangkutan,” ujarnya.

Made Oka menuturkan, berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan pengakuan tersangka, Hylmi memang membuat e-mail serta sejumlah akun media sosial atas nama Kamila.

“Dapat kami pastikan bahwa yang bersangkutan membuat e-mail, akun Instagram, dan akun Facebook mengatasnamakan Saudari Kamila. Namun, dalam kasus teror bom ini, pihak sekolah menjadi korban sekaligus pelapor,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
depok teror teror bom
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3192042//polisi_ungkap_cara_pelaku_teror_bom_peroleh_e_mail-Er9l_large.jpg
Polisi Ungkap Cara Pelaku Teror Bom Peroleh E-mail 10 Sekolah di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3192018//teror_bom_di_depok_ditangkap-8osU_large.jpg
Terungkap! Peneror Bom ke 10 Sekolah di Depok Catut Nama Mantan Pacar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3192015//pelaku_teror_bom_di_depok_ditangkap-xe4m_large.jpg
Pelaku Teror Bom ke 10 Sekolah di Depok Ditangkap, Ini Motifnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191740//sekolah_di_depok_diteror_ancaman_bom-jcqn_large.jpg
Polisi Buru Pacar Pemilik Email Teror Bom ke 10 Sekolah Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191693//bom-uy5U_large.jpg
Polisi Sebut Penyebar Teror Bom di Depok Bukan Korban Pemerkosaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191622//viral-cn2x_large.jpg
Breaking News! Perempuan Peneror Ancaman Bom Sekolah Ditangkap, Pacarnya Diburu Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement