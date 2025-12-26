Tak Hanya Teror Bom, Pelaku Juga Buat Medsos Palsu atas Nama Mantan Pacar

JAKARTA – Satuan Reskrim Polres Metro Depok menangkap Hylmi Rafif Rabbani (23), pelaku pengirim e-mail teror bom ke 10 sekolah di Kota Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Tak hanya membuat e-mail, pelaku juga membuat akun media sosial palsu untuk menjelek-jelekkan nama mantan pacarnya, Kamila.

“Tersangka Saudara H membuat e-mail baru seakan-akan identitasnya adalah Saudari Kamila. Hal itu sudah sering dilakukan sejak tahun 2022, 2023, hingga 2024,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Oka, Jumat (26/12/2025).

“Tersangka juga membuat akun-akun media sosial palsu yang menjelek-jelekkan Saudari Kamila. Selain itu, terdapat banyak order fiktif makanan yang dikirim ke rumah dan kampus Saudari Kamila, padahal tidak pernah dipesan oleh yang bersangkutan,” ujarnya.

Made Oka menuturkan, berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan pengakuan tersangka, Hylmi memang membuat e-mail serta sejumlah akun media sosial atas nama Kamila.

“Dapat kami pastikan bahwa yang bersangkutan membuat e-mail, akun Instagram, dan akun Facebook mengatasnamakan Saudari Kamila. Namun, dalam kasus teror bom ini, pihak sekolah menjadi korban sekaligus pelapor,” jelasnya.