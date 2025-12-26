Polisi Ungkap Cara Pelaku Teror Bom Peroleh E-mail 10 Sekolah di Depok

JAKARTA – Satuan Reskrim Polres Metro Depok menangkap HRR, pelaku pengirim e-mail teror bom ke 10 sekolah di Kota Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Polisi mengungkap cara HRR mendapatkan daftar alamat e-mail sekolah yang menjadi sasaran teror.

"Ya, itu dipilih secara acak melalui Google, GPT, semacam AI dan ChatGPT. Dia mencari alamat tersebut dan mengirimkannya secara random," kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama, kepada wartawan, Jumat (26/12/2025).

Ia menegaskan, bahwa pelaku terbukti sebagai pengirim e-mail teror bom tersebut.

"Jadi dapat kami sampaikan, faktanya kami bisa memastikan bahwa yang bersangkutan, atau tersangka H, memang yang mengirimkan e-mail tersebut," ujarnya.

Motif

Kompol Made Oka menjelaskan, pelaku melakukan aksinya lantaran kecewa setelah lamarannya ditolak oleh mantan kekasihnya yang berinisial K.

"Motif tersangka melakukan penteroran atau tindak pidana ini karena merasa kecewa. Yang bersangkutan, Saudara H dan Saudari Kamila, sempat berpacaran pada tahun 2022. Kemudian keluarga besar Saudara H sempat melamar, namun ditolak," ungkapnya.