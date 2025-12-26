Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap Cara Pelaku Teror Bom Peroleh E-mail 10 Sekolah di Depok

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |19:46 WIB
Polisi Ungkap Cara Pelaku Teror Bom Peroleh E-mail 10 Sekolah di Depok
Polisi Ungkap Cara Pelaku Teror Bom Peroleh E-mail (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Satuan Reskrim Polres Metro Depok menangkap HRR, pelaku pengirim e-mail teror bom ke 10 sekolah di Kota Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Polisi mengungkap cara HRR mendapatkan daftar alamat e-mail sekolah yang menjadi sasaran teror.

"Ya, itu dipilih secara acak melalui Google, GPT, semacam AI dan ChatGPT. Dia mencari alamat tersebut dan mengirimkannya secara random," kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama, kepada wartawan, Jumat (26/12/2025).

Ia menegaskan, bahwa pelaku terbukti sebagai pengirim e-mail teror bom tersebut.

"Jadi dapat kami sampaikan, faktanya kami bisa memastikan bahwa yang bersangkutan, atau tersangka H, memang yang mengirimkan e-mail tersebut," ujarnya.

Motif

Kompol Made Oka menjelaskan, pelaku melakukan aksinya lantaran kecewa setelah lamarannya ditolak oleh mantan kekasihnya yang berinisial K.

"Motif tersangka melakukan penteroran atau tindak pidana ini karena merasa kecewa. Yang bersangkutan, Saudara H dan Saudari Kamila, sempat berpacaran pada tahun 2022. Kemudian keluarga besar Saudara H sempat melamar, namun ditolak," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3192018//teror_bom_di_depok_ditangkap-8osU_large.jpg
Terungkap! Peneror Bom ke 10 Sekolah di Depok Catut Nama Mantan Pacar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3192015//pelaku_teror_bom_di_depok_ditangkap-xe4m_large.jpg
Pelaku Teror Bom ke 10 Sekolah di Depok Ditangkap, Ini Motifnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191740//sekolah_di_depok_diteror_ancaman_bom-jcqn_large.jpg
Polisi Buru Pacar Pemilik Email Teror Bom ke 10 Sekolah Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191693//bom-uy5U_large.jpg
Polisi Sebut Penyebar Teror Bom di Depok Bukan Korban Pemerkosaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191622//viral-cn2x_large.jpg
Breaking News! Perempuan Peneror Ancaman Bom Sekolah Ditangkap, Pacarnya Diburu Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191586//viral-ePtp_large.jpg
Daftar 10 Sekolah di Depok yang Diancam Teror Bom oleh Perempuan Misterius
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement