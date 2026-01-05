Polisi Berkuda Curi Perhatian, Atur Lalin Margonda di Hari Pertama Kerja

Polisi Berkuda Atur Lalin Margonda di Hari Pertama Kerja (foto: Okezone/Ravie)

DEPOK – Arus lalu lintas (lalin) di Jalan Raya Margonda, Depok, terpantau padat pada Senin (5/1/2026) pagi, seiring kembalinya aktivitas para pekerja di sejumlah wilayah usai libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Berdasarkan pantauan iNews Media Group (IMG) di lokasi, kepadatan mulai terlihat sejak pukul 07.00 WIB, terutama di persimpangan yang menghubungkan Jalan Raya Margonda dan Jalan Juanda.

Kendaraan yang didominasi sepeda motor dan mobil pribadi tampak mengular di kawasan tersebut. Tiga lampu lalu lintas di persimpangan ini dijaga oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Depok untuk mengurai kepadatan.

Selain petugas di darat, dua polisi berkuda turut diterjunkan untuk membantu pengaturan lalu lintas. Kedua petugas tersebut mengenakan atribut lengkap dan terlihat sigap mengendalikan arus kendaraan.