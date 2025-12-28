Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalan DI Panjaitan Jaktim Banjir, Lalin Macet

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |18:21 WIB
Jalan DI Panjaitan Jaktim Banjir, Lalin Macet
Jalan DI Panjaitan Jaktim (Foto: TMC Polda Metro Jaya)
A
A
A

JAKARTA – Hujan deras mengguyur Jakarta menyebabkan beberapa ruas jalan terendam banjir pada Minggu (28/12/2025) sore. Akun X @TMCPoldaMetro melaporkan genangan terjadi di Jalan D.I. Panjaitan, Jakarta Timur, pascahujan.

Adapun genangan di depan Wika Tower terpantau setinggi 30 cm. “Genangan air setinggi 30 cm merendam Jl. D.I. Panjaitan, tepatnya depan Wika Tower arah Kalimalang,” tulis keterangan akun X @TMCPoldaMetro.

Genangan air tersebut membuat pengendara memperlambat laju kendaraannya atau bahkan menepi sementara hingga menimbulkan kemacetan. Sebab, hanya ruas jalan sebelah kanan yang masih memungkinkan untuk dilintasi pengendara.

“Saat ini, pengendara hanya bisa melintas di lajur paling kanan. Diimbau bagi para pengendara agar berhati-hati bila melintas,” sambungnya.

Untuk mengurai kepadatan volume kendaraan, aparat kepolisian diterjunkan ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas. “Satlantas Jaktim melakukan pengaturan arus lalu lintas di Jl. D.I. Panjaitan tepatnya depan Wika Tower arah Kalimalang. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat,” sambungnya.

(Arief Setyadi )

      
