HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terungkap! Peneror Bom ke 10 Sekolah di Depok Catut Nama Mantan Pacar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |17:27 WIB
Terungkap! Peneror Bom ke 10 Sekolah di Depok Catut Nama Mantan Pacar
Teror Bom di Depok Ditangkap (Foto: Okezone)
A
A
A

DEPOK – Satuan Reskrim Polres Metro Depok menangkap HRR, pelaku pengirim e-mail teror bom ke 10 sekolah di Kota Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Polisi menyebut, HRR merupakan mantan pacar pemilik akun e-mail yang namanya dicatut dalam teror tersebut.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama, mengatakan pelaku diduga menyebarkan e-mail berisi ancaman bom ke 10 sekolah swasta di Kota Depok pada Selasa (23/12/2025) dini hari.

“Jadi dapat saya sampaikan, waktu kejadian pada hari Selasa, 23 Desember 2025. E-mail tersebut terkirim pada pukul 02.32 WIB,” kata Kompol Made kepada wartawan, Jumat (26/12/2025).

Made menjelaskan, e-mail ancaman tersebut pertama kali dibaca oleh pihak SMA Bina Nusantara Depok. Pelapor kemudian menyampaikan informasi ancaman itu ke forum kepala sekolah swasta se-Kota Depok.

Saat itu, kata dia, terdapat sembilan sekolah lain yang juga menerima e-mail ancaman serupa. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian.

“Kronologinya sudah saya sampaikan di awal, bahwa terdapat e-mail pengancaman berisi kalimat ‘teror bom dan bunuh, tebar narkoba di semua sekolah’ yang dikirimkan kepada sejumlah sekolah,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
