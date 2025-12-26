Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelaku Teror Bom ke 10 Sekolah di Depok Ditangkap, Ini Motifnya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |16:59 WIB
Pelaku Teror Bom ke 10 Sekolah di Depok Ditangkap, Ini Motifnya!
Pelaku Teror Bom di Depok Ditangkap (foto: Okezone)
DEPOK – Satuan Reskrim Polres Metro Depok menangkap pengirim e-mail teror bom ke 10 sekolah di Kota Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. 

Pelaku berinisial HRR, yang diketahui merupakan mantan kekasih Kamila, pemilik akun e-mail yang digunakan untuk mengirim ancaman.

"Yang bersangkutan masih mahasiswa di universitas swasta, jurusan IT," kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Oka, kepada wartawan, Jumat (26/12/2025).

Menurut Made Oka, pelaku melakukan aksi teror tersebut karena sakit hati setelah hubungan asmaranya dengan Kamila kandas. Pelaku mengirim e-mail ancaman menggunakan akun milik Kamila dan mengaku sebagai Kamila.

 

