Pelaku Teror Bom ke 10 Sekolah di Depok Ditangkap, Ini Motifnya!

DEPOK – Satuan Reskrim Polres Metro Depok menangkap pengirim e-mail teror bom ke 10 sekolah di Kota Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Pelaku berinisial HRR, yang diketahui merupakan mantan kekasih Kamila, pemilik akun e-mail yang digunakan untuk mengirim ancaman.

"Yang bersangkutan masih mahasiswa di universitas swasta, jurusan IT," kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Oka, kepada wartawan, Jumat (26/12/2025).

Menurut Made Oka, pelaku melakukan aksi teror tersebut karena sakit hati setelah hubungan asmaranya dengan Kamila kandas. Pelaku mengirim e-mail ancaman menggunakan akun milik Kamila dan mengaku sebagai Kamila.