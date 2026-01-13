Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usut Kasus Teror DJ Donny, Polisi Periksa 12 Saksi

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |02:16 WIB
Usut Kasus Teror DJ Donny, Polisi Periksa 12 Saksi
Usut Kasus Teror DJ Donny, Polisi Periksa 12 Saksi (Okezone/Rohman)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya memproses lebih lanjut kasus teror yang dialami DJ Ramond Dony Adam atau yang dikenal dengan DJ Donny. Polisi juga membeberkan tengah memproses dua laporan lain terkait dugaan teror kepada influencer.

"Kami saat ini sedang menangani beberapa laporan polisi yang sehubungan dengan peristiwa hukum tersebut. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi yang mengetahui, mendengar, atau mengalami terhadap peristiwa tersebut," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/1/2026).

Selain itu, polisi juga mendalami urgensi bukti-bukti yang dilaporkan pihak pelapor.

"Terhadap dokumen-dokumen yang lain atau petunjuk-petunjuk yang lain juga kami terus lakukan pengumpulan alat bukti untuk melengkapi, sehingga konstruksi perbuatan hukumnya menjadi utuh," ucapnya.

Menurut Iman, keterangan saksi dan pemeriksaan atas sejumlah bukti menjadi pintu masuk untuk memetakan konstruksi perkara. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3195033//pandji_pragiwaksono-eAuv_large.jpg
Usut Kasus Pandji, Polisi Minta Pendapat Ahli soal Batasan Kebebasan Berekspresi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/33/3195008//timothy_ronald-gX9V_large.jpg
Polisi Periksa Pelapor Timothy Ronald Terkait Dugaan Penipuan Kripto Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3195027//roy_suryo-6pSc_large.jpg
Polda Metro Limpahkan Berkas Perkara Roy Suryo Cs Terkait Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3195025//dirkrimum_polda_metro_jaya_kombes_iman_imanuddin-tI6T_large.jpg
Polda Metro Jaya Terima Pengajuan Restorative Justice Terkait Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194923//rekayasa_lalu_lintas-4vGb_large.jpg
Polda Metro Rekayasa Lalin Imbas Banjir di Jakut, Motor Diperbolehkan Masuk Tol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/338/3194847//pabrik_senpi_ilegal_di_sumedang-FMVX_large.jpg
Polda Metro Bongkar Pabrik Senpi Ilegal di Sumedang, 5 Orang Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement