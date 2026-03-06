Advertisement
MEGAPOLITAN

Breaking News: Polda Metro Tahan Richard Lee Terkait Kasus Pelanggaran Perlindungan Konsumen

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |22:12 WIB
JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya resmi menahan dokter kecantikan Dokter Richard Lee dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang dilaporkan Samira Farahnaz alias Doktif.

Berdasarkan pantauan di Polda Metro Jaya pada Jumat (6/3/2026) malam, terlihat Dokter Richard Lee dibawa keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya setelah menjalani pemeriksaan.

Terlihat Dokter Richard Lee keluar dari gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Tampak tangan Richard Lee diduga diborgol sembari ditutupi baju yang ia kenakan.

Dokter Richard Lee kemudian digiring ke Rutan Polda Metro Jaya. Ia tak menyampaikan sepatah kata pun saat digiring. Saat ditanyakan apakah Dokter Richard Lee ditahan, penyidik hanya mengangguk.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto terkait Richard Lee tersebut.

 

Telusuri berita news lainnya
