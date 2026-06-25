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Bom Molotov di Koja Dipicu Cemburu, Polisi Masih Buru Pelaku

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |00:10 WIB
Bom Molotov di Koja Dipicu Cemburu, Polisi Masih Buru Pelaku
Bom Molotov (foto: Freepik)
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JAKARTA – Polisi masih melakukan pencarian terhadap pria berinisial M, pelaku pelemparan bom molotov di wilayah Koja, Jakarta Utara. Aparat bahkan telah mendatangi rumah pelaku, namun yang bersangkutan tidak berada di lokasi.

"Rumah pelaku dan beberapa tempat lain sudah kami datangi. Hasilnya masih nihil, dan pencarian terus dikembangkan ke sejumlah lokasi lainnya," kata Kapolsek Koja, Andry Suharto saat dihubungi, Rabu (24/6/2026).

Andry menambahkan, hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku.

“Masih dikejar,” ujarnya.

Sebelumnya, seorang ibu yang tengah membonceng anaknya di wilayah Koja, Jakarta Utara, menjadi korban lemparan bom molotov. Belakangan diketahui korban merupakan salah sasaran.

Andry menjelaskan, pelaku berinisial M sebenarnya menargetkan paman mantan istrinya yang berinisial K.

“Pelaku ingin melempar K, paman mantan istrinya, tetapi tidak mengenai sasaran. Saat itu korban melintas di lokasi,” katanya saat dihubungi, Selasa (23/6/2026).

 

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Topik Artikel :
Koja Bom molotov Molotov
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