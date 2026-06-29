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Polisi Tangkap Dua Pelaku Lempar Bom Molotov yang Lukai Ibu dan Anak di Koja

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |14:23 WIB
Polisi Tangkap Dua Pelaku Lempar Bom Molotov yang Lukai Ibu dan Anak di Koja
Penangkapan pelaku pelempar bom molotov di Koja (foto: Freepik)
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JAKARTA - Satuan Reskrim Polres Jakarta Utara menangkap pelaku pelemparan bom molotov yang terkena seorang ibu dan anaknya, di wilayah Koja, Jakarta Utara, pada Senin 22 Juni 2026. 

"Betul, sudah diamankan," kata Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Bima Sakti saat dikonfirmasi wartawan, Senin (29/6/2026).

Bima mengatakan, pihaknya telah mengamankan dua orang pelaku, termasuk pelaku utama yang melempar bom molotov.

"Dua orang sudah diamankan. Betul, salah satunya pelaku utama pelemparan. Diamankan 26 Juni lalu," ujarnya.

Namun, Bima belum merinci identitas maupun peran masing-masing pelaku karena proses penyidikan masih berlangsung.

Sebelumnya, seorang ibu yang tengah memboncengi anaknya di wilayah Koja, Jakarta Utara, menjadi korban lemparan bom molotov. Belakangan diketahui, korban merupakan salah sasaran.

Kapolsek Koja Kompol Andry Suharto menjelaskan, pelaku yang diketahui berinisial M sebenarnya menargetkan paman mantan istrinya yang berinisial K.

"Si pelaku pengen ngelempar si K (paman mantan istri), cuma enggak kena, nah si ibu ini lewat," kata Andry saat dihubungi, Selasa (23/6/2026).

 

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Topik Artikel :
Kasus Koja Bom molotov
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