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Ngeri! Ibu Bonceng Anak di Koja Kena Lemparan Molotov, Ternyata Salah Sasaran

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |13:19 WIB
Ngeri! Ibu Bonceng Anak di Koja Kena Lemparan Molotov, Ternyata Salah Sasaran
Bom Molotov (foto: Freepik)
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JAKARTA - Seorang ibu yang tengah membonceng anaknya di wilayah Koja, Jakarta Utara, terkena lemparan bom molotov. Polisi menyebut korban merupakan salah sasaran.

Kapolsek Koja, Kompol Andry Suharto menjelaskan, pelaku yang diketahui berinisial M sebenarnya menargetkan paman dari mantan istrinya.

"Si pelaku pengen ngelempar si K (paman mantan istri), cuma enggak kena, nah si ibu ini lewat," kata Andry saat dihubungi, Selasa (23/6/2026).

Andry menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga melempar molotov karena dilatarbelakangi rasa cemburu. Mantan istrinya yang berinisial R diketahui telah memiliki kekasih baru berinisial U.

"Jadi, si pelaku ini punya mantan istri, mantan istri namanya R. Nah R ini sudah punya pacar lagi namanya U, dan si M sudah punya pacar juga, cuma M itu cemburu sama R dan U," ujarnya.

Rasa cemburu pelaku itu tak hanya ditujukan kepada R dan U, tetapi juga kepada paman mantan istrinya tersebut.

"Nah cemburunya lucu, nyasar ke keluarganya. Kan di video itu ada orang yang duduk megang HP kan. Antara K tidak ada urusan, tidak ada apa-apa dengan pelaku. Cuma memang si M-nya ini cemburu," ungkapnya.

 

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Topik Artikel :
Koja Salah Sasaran Bom Molotov
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