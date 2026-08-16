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Renungan Suci HUT Ke-81 RI, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan TMP Kalibata Malam Ini

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |16:27 WIB
Renungan Suci HUT Ke-81 RI, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan TMP Kalibata Malam Ini
TMP Kalibata (foto: Okezone)
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JAKARTA - Masyarakat diimbau menghindari kawasan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata pada Minggu (16/8/2026) malam. Pasalnya, akan digelar kegiatan Renungan Suci dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Polda Metro Jaya melalui Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional di sekitar lokasi. Pengaturan arus kendaraan dilakukan menyesuaikan kondisi di lapangan selama kegiatan berlangsung.

Renungan Suci dijadwalkan dimulai pada Senin (17/8/2026) pukul 00.00 WIB , dan menjadi bagian dari rangkaian agenda kenegaraan menjelang peringatan detik-detik Proklamasi 17 Agustus.

Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur.

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Topik Artikel :
HUT Ke-81 RI HUT RI TMP Kalibata
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