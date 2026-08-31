Paskibraka Papua Jalani Pembinaan Karakter Sebelum Pulang ke Daerah Asal

JAYAPURA — Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengapresiasi ketangguhan para anggota Paskibraka yang telah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan hingga menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026.

Anggota Paskibraka tersebut juga mengikuti berbagai program pendidikan dan penguatan karakter agar dapat mendukung terwujudnya visi Papua Cerah, yakni Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmoni.

“Saya lihat dari kemarin, mulai dari pengukuhan tanggal 16, upacara, dan saya mendapat laporan dari masa latihan sampai dengan tidur di hotel mendapat gangguan, tapi kalian adalah putra-putri tangguh,” ujar Fakhiri dikutip, Senin (31/8/2026).

Fakhiri menyebut para anggota Paskibraka tetap mampu menjalankan tugas meski menghadapi berbagai tantangan selama pemusatan latihan. Bahkan, sebagian peserta sempat mengalami gangguan kesehatan.

“Kalian patut mendapat acungan jempol. Kalau semua generasi Papua seperti begini, tentunya kami akan menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan yang tangguh untuk membangun Papua,” katanya.

Ditegaskannya, pemusatan pendidikan dan latihan Paskibraka bukan sekadar mempersiapkan pasukan pengibar bendera, tetapi juga menjadi proses pembentukan karakter generasi muda.

Masih kata Fakhiri, seluruh peserta dibekali nilai disiplin, loyalitas, kepemimpinan, kerja sama, wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila serta pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.