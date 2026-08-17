Momen Paskibraka Menangis Haru Usai Sukses Kibarkan Merah Putih di IKN

NUSANTARA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Plaza Seremoni, IKN, Kalimantan Timur, Senin (17/8/2026). Pelaksanaan upacara berlangsung khidmat dan diikuti ratusan peserta.

Berdasarkan pantauan Okezone, kegiatan dimulai dengan laporan pemimpin upacara kepada inspektur upacara, Basuki Hadimuljono selaku Kepala OIKN. Setelahnya, petugas Paskibraka menjalankan tugas mengibarkan bendera Merah Putih dengan berjalan membentuk formasi baris-berbaris.

Tampak saat bendera Merah Putih perlahan dinaikkan ke puncak tiang, seluruh peserta upacara turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan khusyuk. Setelah bendera berhasil berkibar, para petugas Paskibraka kemudian kembali membentuk formasi dan berjalan menuju posisi semula.

Momen haru terlihat setelah mereka sukses menuntaskan tugas. Sejumlah anggota Paskibraka tampak menangis dan saling berpelukan, meluapkan rasa bangga setelah berhasil menjalankan tugasnya.

Rekan seperjuangan hingga pelatih turut memberikan dukungan dan menguatkan petugas yang masih menangis haru. Sejumlah anggota Paskibraka juga terlihat saling memberikan tos dan berpelukan.