Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Paskibraka Menangis Haru Usai Sukses Kibarkan Merah Putih di IKN

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |15:42 WIB
Momen Paskibraka Menangis Haru Usai Sukses Kibarkan Merah Putih di IKN
Momen Paskibraka menangis di IKN (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

NUSANTARA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Plaza Seremoni, IKN, Kalimantan Timur, Senin (17/8/2026). Pelaksanaan upacara berlangsung khidmat dan diikuti ratusan peserta.

Berdasarkan pantauan Okezone, kegiatan dimulai dengan laporan pemimpin upacara kepada inspektur upacara, Basuki Hadimuljono selaku Kepala OIKN. Setelahnya, petugas Paskibraka menjalankan tugas mengibarkan bendera Merah Putih dengan berjalan membentuk formasi baris-berbaris.

Tampak saat bendera Merah Putih perlahan dinaikkan ke puncak tiang, seluruh peserta upacara turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan khusyuk. Setelah bendera berhasil berkibar, para petugas Paskibraka kemudian kembali membentuk formasi dan berjalan menuju posisi semula.

Momen haru terlihat setelah mereka sukses menuntaskan tugas. Sejumlah anggota Paskibraka tampak menangis dan saling berpelukan, meluapkan rasa bangga setelah berhasil menjalankan tugasnya.

Rekan seperjuangan hingga pelatih turut memberikan dukungan dan menguatkan petugas yang masih menangis haru. Sejumlah anggota Paskibraka juga terlihat saling memberikan tos dan berpelukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
HUT RI HUT Ke-81 RI IKN paskibraka
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236366/gibran-jOmK_large.jpg
Wapres Gibran Kukuhkan 76 Paskibraka 2026 di Istana Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236365/paskibraka-ztmT_large.jpg
Bermimpi sejak SD, Siswa Yatim Piatu Asal Papua Pegunungan Jadi Paskibraka Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236357/gibran-Dftu_large.jpg
Wapres Gibran Kukuhkan Paskibraka 2026 di Istana, Prabowo-Megawati Tak Terlihat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/337/3225955/bpip-4X9p_large.jpg
BPIP Umumkan 76 Putra-Putri Calon Paskibraka 2026 Tingkat Pusat, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/337/3221916/paskibraka-8vaw_large.jpg
Paskibraka 2025 Diangkat Jadi Duta Pancasila Usai Tuntaskan Tugas Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/337/3163845/paskibraka-VUXF_large.jpg
Aksi Heroik Paskibraka Papua Barat Daya Diganjar Beasiswa Sekolah Kedinasan, Menkum: Mereka Luar Biasa!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement