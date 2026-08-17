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Perjalanan 3 Jam Tak Sia-sia, Warga Terpukau Saksikan Upacara HUT Ke-81 RI di IKN

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |13:25 WIB
Perjalanan 3 Jam Tak Sia-sia, Warga Terpukau Saksikan Upacara HUT Ke-81 RI di IKN
Upacara HUT Ke-81 RI di IKN (foto: Okezone)
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NUSANTARA - Yulia (25), warga Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, menempuh perjalanan sekitar tiga jam untuk menyaksikan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Plaza Seremoni, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (17/8/2026).

Yulia datang bersama keluarganya. Selain menyaksikan langsung upacara kemerdekaan, kedatangannya ke IKN juga sekaligus dimanfaatkan untuk berlibur.

"Tiga jam-an lah lewat tol. Kebetulan ada keluarga yang ikut Paskibraka di sini. Jadi sekalian jalan-jalan juga," kata Yulia kepada wartawan, Senin (17/8/2026).

Yulia mengapresiasi pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang tetap digelar di IKN. Menurutnya, seluruh rangkaian acara, mulai dari penampilan Paskibraka hingga pertunjukan budaya, berlangsung dengan baik.

"Semuanya (Paskibraka sama penampilan budaya) sih, soalnya apa ya, dapat berpartisipasilah dalam merayakan ulang tahun yang ke-81 ini," sambungnya.

Ia juga memuji perjuangan para anggota Paskibraka yang telah menjalani latihan selama kurang lebih satu bulan demi mengibarkan Sang Saka Merah Putih di tanah IKN. Menurutnya, para anggota Paskibraka juga harus jauh dari keluarga selama menjalani proses pelatihan.

"Wah luar biasa sekali sih karena perjuangan merekalah kurang lebih satu bulan jauh dari keluarga dan hasilnya bagus, bagus banget," tuturnya.

 

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