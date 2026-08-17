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HUT Ke-81 RI, Angela Tanoesoedibjo Tekankan Kesejahteraan dan Ekonomi Kerakyatan

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |12:50 WIB
HUT Ke-81 RI, Angela Tanoesoedibjo Tekankan Kesejahteraan dan Ekonomi Kerakyatan
Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo (foto: dok ist)
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JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo menilai momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus dimaknai dengan upaya nyata menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut Angela, pemenuhan kesejahteraan ekonomi dan peningkatan kualitas pendidikan menjadi bagian penting dalam mengisi kemerdekaan. Hal itu sejalan dengan tema HUT ke-81 RI 2026, yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.

"Kemerdekaan bukan hanya warisan perjuangan para pendahulu, tetapi juga amanah bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, menghadirkan harapan, dan terus mewujudkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh setiap rakyat Indonesia," kata Angela dalam keterangannya, Senin (17/8/2026).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Partai Perindo memfokuskan arah kebijakan politiknya pada penguatan ekonomi kerakyatan, khususnya melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai program, mulai dari bantuan modal usaha, sertifikasi halal, pendampingan bisnis, hingga pengembangan usaha ritel melalui pembagian Gerobak Perindo serta pendirian Warung Kita atau Warung Perindo.

"Karena itu, Partai Perindo akan terus memperjuangkan kebijakan yang pro ekonomi kerakyatan dan pro masa depan. Kami percaya bahwa ketika UMKM bertumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan generasi muda diberi ruang untuk belajar, berkarya, serta berinovasi, maka Indonesia akan melangkah semakin kuat menuju masa depan," jelasnya.

 

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